В Башкирии отметили День ветеранов спорта

8 ноября в России отмечается День ветеранов спорта. Этот праздник посвящён людям, которые проработали в этой сфере не менее 15 лет. Сегодня в кинотеатре «Родина» в Уфе собрались бывшие спортсмены, тренеры, наставники, общественные деятели, внёсшие значительный вклад в развитие спорта в республике.