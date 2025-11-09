Жителя Уфы, который устроил взрыв в доме, признали невменяемым

В Уфе 67-летнего местного жителя, который устроил взрыв, чтобы убить соседа, признали невменяемым. На это указывает информация на сайте Орджоникидзевского районного суда.

Напомним, инцидент произошёл на улице Ладыгина в прошлом году. В подъезде дома №13/1 произошёл взрыв газа. Оказалось, мужчина убрал в своей квартире заглушку с газовой трубы – произошла утечка. Уфимец хотел отомстить соседу, который ранее его побил.

В результате ЧП пострадал сам зачинщик взрыва и 31-летняя женщина, которая находилась в его квартире.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Пенсионера направили на принудительное лечение.