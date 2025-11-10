Жителя Уфы, устроившего взрыв в доме, признали невменяемым

Уфимца, который осенью прошлого года пытался взорвать своих соседей на улице Ладыгина, признали невменяемым. Согласно судебной картотеке, ему назначили принудительные меры медицинского характера. Он будет проходить психиатрическое лечение.

Ранее мы уже рассказывали, что взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже произошёл в октябре 2024 года. 66-летний житель убрал заглушку с газовой трубы, чтобы убить соседа. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Силой взрыва в квартире выбило окна, то же самое произошло в подъезде и в кухне соседей сверху.