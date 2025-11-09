Прямая линия с Главой Башкирии: какие проблемы решены за год

В Центр управления республикой продолжают поступать вопросы для прямой линии Главы Башкортостана. Она состоится уже 11 ноября. В прошлом году самыми популярными темами стали благоустройство улиц, газификация, строительство новых ФАПов и амбулаторий, а также отсутствие транспорта. Куда и как обратиться со своей проблемой и какие изменения уже произошли после прошлогодних запросов граждан – в нашем сюжете.

Звенящий стук колес проносящихся мимо поездов для жителей деревни Мурсалимкино – дело привычное. Грузовая железнодорожная станция существует здесь уже давно. Но только в этом году она стала еще и пассажирской.

Олеся Федотова в Мурсалимкино проживает с детства. Добираться до столицы республики, говорит женщина, всегда было проблемой. Личный транспорт есть не у всех, а автобусы ходят редко. Еще одна головная боль – пробки. Иногда поездка, рассказывает Олеся, занимала до десяти часов. Всё изменилось, когда в марте этого года продлили пригородный маршрут Дема – Усть-Катав. Теперь дорога до Уфы стала в разы быстрее и комфортнее.

Еще одним сюрпризом для местных жителей стал запуск Южно-Уральского экспресса, следующего по маршруту Дема – Уфа – Челябинск. Курсировать «Ласточка» начала с 1 августа и практически сразу стала популярной среди жителей республики и Челябинской области. Частый пассажир данного маршрута и глава Мурсалимкинского сельсовета Наталья Пепеляева. А начались транспортные перемены в Салаватском районе после прошлогодней прямой линии с Радием Хабировым.

Еще одна наболевшая тема для многих жителей республики – сельская медицина. Так, в деревне Улукулево Кармаскалинского района местные жители долгое время мечтали о строительстве амбулатории. Ранее здесь располагался только старый фельдшерско-акушерский пункт. Для полноценного обследования ездить приходилось в соседнюю деревню, особенно мучились семьи с детьми. Решить ситуацию помогло прошлогоднее обращение, поступившее на прямую линию с Радием Хабировым.

Не остались без внимания и многочисленные вопросы уличного освещения. Где-то фонари долгое время не работали, а где-то и вовсе не были установлены. Так долгое время оставался в тени перекресток оживленных улиц Комарова и Седова в Благовещенске. По словам местных жителей, было даже опасно переходить дорогу. С данной проблемой горожане обратились на прямую линию главы республики.

Также частыми среди жителей республики традиционно являются темы, связанные с дорогами, ЖКХ, газификацией, сферой строительства и архитектуры. В этом году приём обращений стартовал 28 октября. Задать свой вопрос можно в любой соцсети. На сегодня больше всего обращений поступило в Телеграм и в мессенджер МАХ.