Стало известно, когда Дед Мороз приедет в Башкирию на своем поезде

В этом году новогоднее турне главного зимнего волшебника начнется 19 ноября во Владивостоке и завершится 11 января в Великом Устюге.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, 14 декабря праздничный состав прибудет в Уфу, а на следующий день, 15 декабря, его смогут встретить жители Стерлитамака.

Маршрут новогоднего путешествия охватит более 20 тысяч км через 70 городов России — от Дальнего Востока до Европейской части страны. Поезд побывает в Сибири, на Урале и в северных регионах.

Праздничный состав — это передвижная резиденция Деда Мороза, которая в каждый город прибывает во главе с паровозом. Все желающие могут подняться в кабину паровоза и сделать уникальные фото. По заранее приобретенным билетам дети смогут пройти испытания в вагоне «Сказочная деревня», встретиться с Дедом Морозом в его приемной, посмотреть новую кукольную постановку «Волшебная книга сказок. Проделки Снежной королевы», а также посетить вагон Снежной королевы и сувенирную лавку.

Для свободного посещения будут открыты несколько вагонов, включая фотокупе и вагон-ресторан. В малых городах представления будут проходить в вагон-сцене.

Отметим, что за четыре года существования проекта поезд Деда Мороза преодолел более 108 тысяч километров и побывал в 302 городах, собрав на вокзалах почти 2 млн человек.