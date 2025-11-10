В Уфе прошли учения по устранению аварийных ситуаций в мороз

Экстремальные зимние сценарии. В Уфе прошла масштабная тренировка служб и предприятий жизнеобеспечения города. Учения имитировали аварийную ситуацию зимой: неисправность электрических сетей в мороз, светофоров. Создавали разные сложные условия, чтобы понять, насколько оперативно и эффективно можно будет справиться с ними.

По сценарию тренировки, из-за аварии на подстанции Уфимских городских электрических сетей в 30-градусный мороз без электроэнергии и отопления остались дома в Советском, Кировском и Октябрьском районах. Поэтому службы незамедлительно выехали исправлять неполадки. Также проверили тепловые счётчики и пункты, кровлю и другие инженерные системы. Далее продолжили тренировки с другими службами.

Порой даже светофоры могут не выдержать сильных морозов. Из-за холодов они просто отключаются. Так, на одном из перекрёстков во время наезда авто на опору перестал работать дорожный регулятор. Исправить ситуацию прибыли сотрудники обслуживания электросетей.

Кроме того, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям службам поручили в срок проводить работы по защите жизнеобеспечения населения.