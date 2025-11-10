В Башкирии у погибшей работницы в крови обнаружили алкоголь

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая с гибелью 47-летней работницы на одном из предприятий Туймазинского района.

ЧП произошло 22 мая на участке котельно-сварочного производства. Согласно данным ведомства, бригаде маляров было поручено покрасить трубы вскипания и верхние камеры, расположенные на передаточной тележке, установленной на рельсовых путях. Во время работ одна из сотрудниц попыталась подтянуться к верхней камере весом 675 кг, схватившись за выступающие элементы оборудования. Конструкция не выдержала и упала с высоты 0,9 м на женщину. Её напарница успела отскочить в сторону.

Основной причиной трагедии стало ненадлежащее крепление оборудования на передаточной тележке. Однако, как отметили в ведомстве, судебно-химическое исследование показало наличие в крови погибшей этилового спирта в количестве 1,14 мг.

Выяснилось, что перед началом работ маляры находились в бытовом помещении, где пострадавшая вместе с коллегой употребляла самогон. Контроль за сотрудниками отсутствовал, поскольку рабочий день старшего мастера к тому времени уже завершился.

Маляры второй смены работали без надзора, что привело к грубым нарушениям — распитию спиртных напитков на рабочем месте и игнорированию требований охраны труда — сотрудницы не использовали защитные каски.