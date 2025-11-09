Работники АПК Башкирии отметили профессиональный праздник

Башкортостан остается одним из ведущих аграрных регионов. На неделе чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Традиционно праздник отмечают после завершения уборки зерновых культур. Труженики полей – это те люди, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны. В этой ответственной отрасли в регионе работают порядка 100 тысяч человек. Всех причастных поздравил Радий Хабиров. А особо отличившимся героям жатвы вручил ключи от новых автомобилей.

Про подсолнечное масло Равиля Хисамова знает все и давно научилась профессионально отделять зерна от плевел. В трудовой книжке лишь одно место работы – маслоэкстракционный завод, куда устроилась еще 30 лет назад. В этом году она по праву забрала звание лучшего в республике начальника производственно-технологической лабораторией.

На сахарный завод в Раевке Рита Ахунова тоже пришла сразу после техникума, и стаж ее приближается к 30 годам. Эстафетную палочку – должность главного технолога – женщина приняла от мамы. Она и обучила дочь основам профессии, сама проработав на сахарном заводе много лет.

Лучший коневод в республике живет в Альшеевском районе. Наиль Галиакберов не только разводит жеребцов, но и покоряет со своими скакунами спортивные вершины. Лошадьми фермер занимается с 1997 года. Сначала это были тяжеловозы, сейчас его подопечные относятся к традиционной башкирской породе.

А вот житель Аургазинского района оседлал профессионально железного коня. Один из передовиков сельхозпроизводства – Рифат Ильясов. Победа в конкурсе комбайнеров для него – мечта, к которой он шел последние 5 лет.

Этот год для аграриев, может, и не золотой, но точно один из лучших. Рекордный урожай масличных культур, хорошие объемы сахарной свёклы, да и по зерновым 3,8 млн тонн – один из лучших показателей за последние годы. Аграрии убрали с полей в полтора раза больше, чем необходимо для нужд региона. И это хороший повод гордиться результатом.

Хорошие результаты у региона и в животноводстве. Отрасль обеспечена кормами. Строятся современные комплексы. Экспорт агропромышленной продукции за последнюю пятилетку вырос в два раза. Около миллиона тонн продукции поставляют более чем в 40 стран мира. В праздничный день чествовали и муниципалитеты, которые показали лучшие результаты. Абсолютным лидером по намолоту стал Стерлитамакский район.

Столь традиционной сфере, как сельское хозяйство, не чужды инновации. Башкирские ученые выводят новые сорта растений и виды животных. В этом году впервые на полях активно использовали агродроны. Но, несмотря на век цифровизации, без трудолюбивых рук не обойтись. Награждения в этот день прошли на разных площадках столицы. Каждого, кто выходил на сцену, заслуженно встречали бурными аплодисментами. Многие посвятили работе в сельском хозяйстве без преувеличения всю сознательную жизнь.