В Башкирии на работника упало колесо трактора

Инцидент произошел 19 мая на территории зернотока в селе Первомайское. Мужчина в составе бригады занимался демонтажем спаренных колес с техники для перегона по трассе в Чишминский район. В момент, когда он откручивал последний болт, колесо трактора «Case Magnum 340» неожиданно сорвалось и придавило присевшего работника. Освободить тракториста из-под тяжелой конструкции смогли только с помощью погрузчика, однако спасти его не удалось. Мужчина скончался на месте от полученных травм.