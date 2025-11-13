В Башкирии на работника упало колесо трактора

Гострудинспекция завершила расследование гибели 31-летнего тракториста в Стерлитамакском районе. Причиной происшествия стали грубые нарушения правил охраны труда на предприятии.
Инцидент произошел 19 мая на территории зернотока в селе Первомайское. Мужчина в составе бригады занимался демонтажем спаренных колес с техники для перегона по трассе в Чишминский район. В момент, когда он откручивал последний болт, колесо трактора «Case Magnum 340» неожиданно сорвалось и придавило присевшего работника. Освободить тракториста из-под тяжелой конструкции смогли только с помощью погрузчика, однако спасти его не удалось. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Расследование показало, что погибший сотрудник не проходил обязательное обучение по охране труда и безопасным методам работы. Кроме того, на предприятии отсутствовала какая-либо техническая документация, регламентирующая порядок безопасного снятия колес с трактора, что и стало основной причиной трагедии.