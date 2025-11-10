В Башкирии дорожные службы готовятся к работе в зимний период

Для зимней уборки автомобильных дорог Башкортостана планируют задействовать почти 1,5 тысячи единиц специализированной техники. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщили в Минтрансе. Речь идёт об очистке трасс от снега и их противогололёдной обработке.

Для повышения безопасности участников дорожного движения на мостах смонтировали почти 2 тысячи знаков «Скользкая дорога» с ограничением скорости движения. А на особенно сложных участках установили ящики с песком и солью.