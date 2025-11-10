В Башкирии дорожные службы готовятся к работе в зимний период

Для зимней уборки автомобильных дорог Башкортостана планируют задействовать почти 1,5 тысячи единиц специализированной техники. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщили в Минтрансе. Речь идёт об очистке трасс от снега и их противогололёдной обработке.
Для повышения безопасности участников дорожного движения на мостах смонтировали почти 2 тысячи знаков «Скользкая дорога» с ограничением скорости движения. А на особенно сложных участках установили ящики с песком и солью.
Готовятся к зиме и по линии ЖКХ. При уборке дворов и общественных пространств будут задействованы более 5,5 тыс. человек. Радий Хабиров подчеркнул необходимость ответственной работы дорожных служб и поручил начинать подготовку к предстоящему ямочному ремонту весной 2026 года.