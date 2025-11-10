Радий Хабиров рассказал об обновлении общественных пространств Башкирии

В городах и селах обновились общественные пространства. На своей странице в соцсетях Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал, что этого удалось добиться благодаря победе на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В Салавате завершили первый этап работ на площади имени Ленина и улице Первомайской. Преобразился парк культуры и отдыха имени Салавата Юлаева в Баймаке. Проект в Нефтекамске получил название «Ось времени» – это аллея, которая рассказывает историю города.

Также близятся к концу работы в селе Верхотор Ишимбайского района. Здесь вокруг медеплавильного завода появилась большая зона отдыха, где туристы могут воочию увидеть легендарный объект промышленной истории республики.

