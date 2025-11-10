Жительница Уфы победила онкозаболевание

История Гульсины Мухаметьяровой – из разряда чудесного выздоровления, за которым стоят годы упорной борьбы с врачами и родными. И это не единственный пример, когда пациент побеждал онкологию. О них важно и нужно рассказывать. Об этом говорили в Общественной палате республики. О тех, кто преодолевает болезнь, и тех, кто помогает на пути к выздоровлению, – в нашем сюжете.

Ради дочки, ради себя. Гульсина Мухаметьярова узнала о диагнозе во время планирования второго ребенка. На приеме у доктора её жизнь разделилась на до и после. Болезнь развивалась стремительно: когда обнаружили, была вторая степень, когда начали лечить, уже третья с переходом в четвертую. Путь к выздоровлению получился долгим и сложным – через операцию, лучевую и химиотерапию. Ежедневное лечение и вера помогли встать на ноги. И рядом единственная поддержка – маленькая дочь Элина, тогда ей было четыре.

В этом году Гульсина отметила своеобразный юбилей – пять лет в ремиссии. В этот день она загадала вырастить дочь, написать собственную книгу, издать сборник стихотворений.

О тех, кто страдает таким же недугом, говорили за круглым столе с онкологами на площадке Общественной палаты Башкортостана. В республике растет продолжительность жизни онкобольных, улучшилась диагностика, качество и охват диспансеризацией населения. Врачи стали больше и на ранних стадиях выявлять у пациентов онкологические заболевания.