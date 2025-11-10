УФСБ Башкирии предотвратило диверсии на объектах связи

Правоохранители пресекли противоправную деятельность группы лиц, планировавших совершение диверсий на объектах сотовой связи. В Салавате и Ишимбайском районе задержаны восемь подозреваемых.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, уроженец Салавата, решив получить материальную выгоду, вступил в контакт через социальные сети с лицом, предложившим совершить поджоги вышек сотовой связи и повреждение оптоволоконных кабелей. Заказчик предоставил местоположение целевых объектов и потребовал видеоотчеты о выполнении заданий.

Для реализации преступного плана организатор привлек сообщника, который, в свою очередь, вовлек в деятельность шестерых своих знакомых. Все участники группы были задержаны правоохранительными органами в момент попытки совершения диверсии.

По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело.