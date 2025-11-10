Пожарный извещатель предотвратил трагедию в Башкирии

На прошлой неделе на улице Центральной в деревне Золотоношка Стерлитамакского района произошел пожар. Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, в доме проживал мужчина 1967 года рождения, который в течение дня употреблял алкоголь.

По словам пострадавшего, он прилег на диван с тлеющей сигаретой и уснул. Разбудил его звук пожарного извещателя. Когда мужчина проснулся, помещение было уже заполнено дымом.

Попытка самостоятельно потушить возгорание не увенчалась успехом из-за сильного задымления. Мужчине удалось эвакуироваться в тот момент, когда к дому уже подъезжали добровольные пожарные.