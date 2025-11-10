В Уфе прошел гала-концерт фестиваля «Верь в свой талант»

В Уфе состоялся гала-концерт детско-юношеского фестиваля «Верь в свой талант». Юные музыканты представили вокальные и фортепианные номера, в том числе произведения из репертуара Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова.

Великолепное сочетание технического мастерства и живописной экспрессии. Именно так знатоки классической музыки говорят об «этюдах-картинах» Сергея Рахманинова. Одно из сочинений великого композитора исполнил Эрик Файзуллин. Несмотря на занятость в колледже, подобные конкурсы он старается не пропускать, ведь планы на будущее – грандиозные.

Фестиваль «Верь в свой талант» объединил юных музыкантов от 10 до 18 лет. На сцене Уфимской детской филармонии выступили представители музыкальных школ, а также училищ и колледжей искусств со всей республики.

Организатор мероприятия – Музей музыки имени Федора Шаляпина. В его стенах каждый четверг проводятся музыкальные салоны. Классические произведения звучат в исполнении как уже опытных, так и начинающих артистов. И, несмотря на юный возраст, они уже достойны большой сцены.

Первый этап конкурса состоялся в октябре, в финал вышли лучшие из лучших. На сцене филармонии свои вокальные и фортепианные номера продемонстрировали 20 участников. А за кулисами за каждого из них болели наставники.