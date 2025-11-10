В Башкирии участник СВО провел урок Мужества для старшеклассников

Нужно заниматься спортом, много читать, учиться хорошо в школе и готовиться морально и физически к защите Родины. Служить на СВО я поехал, потому что я кадровый военный. Не хотел остаться в стороне, когда Родине нужна помощь, хотел применить свои знания и опыт. Мои родные и близкие молятся за меня, я чувствую ответственность за них и не могу их подвести.

позывной «Шаран»