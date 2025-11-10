В Башкирии участник СВО провел урок Мужества для старшеклассников

В школе села Мичуринск имени Миргая Фархутдинова состоялся урок Мужества для старшеклассников. Особенным гостем мероприятия стал выпускник учебного заведения — участник специальной военной операции с позывным «Шаран».

Фото №1 - В Башкирии участник СВО провел урок Мужества для старшеклассников

Руслан родился и проживает в селе Старотурбеево Шаранского района. После окончания школы он получил профессию тракториста-водителя в профессиональном училище №148 села Шаран.

В 2001 году боец был призван на службу в автомобильный батальон в Санкт-Петербурге, где окончил школу прапорщиков. После демобилизации работал заведующим складом и старшим смены в одной из компаний в Екатеринбурге и трудился в частных стройбригадах.

С июня 2023 года военнослужащий проходит контрактную службу в 31-м мотострелковом полку «Башкортостан». В подразделении он занимает должность старшины на войсковом полигоне. При его активном участии была обустроена столовая в блиндаже с использованием строительных материалов из Стерлитамакского, Гафурийского и Шаранского районов. Помещение оборудовано современным освещением, телевизором и системой пожаротушения, пишут в издании «Шаранские просторы»

Обращаясь к школьникам, Руслан подчеркнул, что как кадровый военный не мог остаться в стороне, когда Родине нужна помощь.

Нужно заниматься спортом, много читать, учиться хорошо в школе и готовиться морально и физически к защите Родины. Служить на СВО я поехал, потому что я кадровый военный. Не хотел остаться в стороне, когда Родине нужна помощь, хотел применить свои знания и опыт. Мои родные и близкие молятся за меня, я чувствую ответственность за них и не могу их подвести.

Боец также выразил благодарность руководству и землякам за постоянную поддержку. Особую признательность Руслан адресовал школьникам, которые написали военнослужащим трогательные письма.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: издание «Шаранские просторы».

