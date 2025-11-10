В Башкирии участник СВО провел урок Мужества для старшеклассников

В школе села Мичуринск имени Миргая Фархутдинова состоялся урок Мужества для старшеклассников. Особенным гостем мероприятия стал выпускник учебного заведения — участник специальной военной операции с позывным «Шаран».
Руслан родился и проживает в селе Старотурбеево Шаранского района. После окончания школы он получил профессию тракториста-водителя в профессиональном училище №148 села Шаран.
В 2001 году боец был призван на службу в автомобильный батальон в Санкт-Петербурге, где окончил школу прапорщиков. После демобилизации работал заведующим складом и старшим смены в одной из компаний в Екатеринбурге и трудился в частных стройбригадах.
С июня 2023 года военнослужащий проходит контрактную службу в 31-м мотострелковом полку «Башкортостан». В подразделении он занимает должность старшины на войсковом полигоне. При его активном участии была обустроена столовая в блиндаже с использованием строительных материалов из Стерлитамакского, Гафурийского и Шаранского районов. Помещение оборудовано современным освещением, телевизором и системой пожаротушения, пишут в издании «Шаранские просторы»
Обращаясь к школьникам, Руслан подчеркнул, что как кадровый военный не мог остаться в стороне, когда Родине нужна помощь.
Боец также выразил благодарность руководству и землякам за постоянную поддержку. Особую признательность Руслан адресовал школьникам, которые написали военнослужащим трогательные письма.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Шаранские просторы».