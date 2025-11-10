Прямая линия и благоустройство городов: итоги оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов быть на связи во время Прямой линии, чтобы быть готовыми ответить на любые вопросы. На оперативном совещании руководитель региона проанонсировал предстоящее мероприятие, а также поручил навести порядок с уборкой в одном из башкирских городов. Затрагивали также тему трудоустройства инвалидов, готовности коммунальщиков к зиме и не только.

Как минимум раз в год власти региона меняют место проведения оперативного совещания. Вместо Центра управления регионом – один из залов правительства. Тем временем в ЦУРе вовсю идет подготовка к прямой линии главы, которая состоится уже 11 ноября. Радий Хабиров напомнил чиновникам о мероприятии, поручив быть готовыми держать ответ.

Впрочем, какие-то вопросы к властям на местах у Радия Хабирова появились уже в процессе самого совещания. Еще две недели назад глава региона высказывал недовольство качеством содержания города Туймазы. За это время, по данным МинЖКХ, полностью навести порядок местные коммунальщики не успели. Как рассказали в ведомстве, уборку по госконтрактам там проводят предприниматели на технике, взятой в аренду у самого муниципалитета.

Радий Хабиров привел и успешные примеры. В Учалах, например, традиционными стали субботники в рамках акции «Чистый четверг». Отметил глава республики и Салават, где недавно благоустроили центральную часть города. Проект стал победителем всероссийского конкурса лучших по созданию комфортной городской среды. Первый этап работ завершили на площади имени Ленина и улице Первомайской, сделав настоящую точку притяжения жителей и гостей.

Тему кадров затронули и в части трудоустройства инвалидов. В республике растет число работающих людей с ограниченными возможностями здоровья: более 25 тысяч человек – это 26% от их общего числа. Однако потенциал гораздо выше. К тому же есть ряд программ господдержки, например, субсидируемый наем таких сотрудников.