Студентка из Уфы завоевала титул «Мисс Африка Россия – 2025»

Студентка Уфимского университета науки и технологий стала победительницей конкурса красоты. Уроженка Ганы Микеалина Мэри Стампулус Данква завоевала титул «Мисс Африка Россия – 2025». На пути к короне она обошла дюжину претенденток. А во время дефиле появилась перед жюри, надев платье с традиционными башкирскими украшениями. Как прошел конкурс и чем понравилась Уфа представительнице самого жаркого континента?

Африканка в традиционном башкирском платье и украшениями производит фурор. Студентка Уфимского университета науки и технологий Микеалина Мэри Стампулус Данква родом из Ганы представила Башкортостан на конкурсе красоты «Мисс Африка Россия – 2025» и завоевала корону победительницы

Марина – один из любимых жанров живописи Микеалины Мэри Стампулус Данквы. Хотя она предпочитает, чтобы к ней обращались коротко Лина. Девушка стремится видеть красоту во всем и на конкурс привезла аж семь нарядов, чтобы познакомить всех с традициями своей страны и Башкортостана.

Я не особо хорошо пою и танцую. Поэтому в творческом номере на суд жюри представила театрализованную сценку на тему проблематики инклюзии детей с ОВЗ. Я предстала в образе матери с ребенком на руках и хотела показать, что каждый человек нуждается во внимании. Мы все разные, но все мы люди. Микеалина Мэри Стампулус Данква, студентка УУНИТ, победительница конкурса красоты «Miss Africa Russia – 2025»

К слову, в университете Лина изучает международные отношения. И в этом направлении она как раз хочет реализовать свой проект, посвященный детям с ОВЗ. Девушка говорит, что ей нравится учиться в Уфе, а республику уже готова назвать вторым домом. Правда язык дается непросто. Здесь она нашла друзей разных национальностей.

В республике я увидела богатое разнообразие природы. А еще времен года. Особенно мне нравится осень, когда листья окрашиваются в желтые, оранжевые и красные цвета. Мой университет – старейший в регионе, он огромный, и здесь очень много студентов. Больше всего меня впечатлило гостеприимство людей вашей страны. Микеалина Мэри Стампулус Данква, студентка УУНИТ, победительница конкурса красоты «Miss Africa Russia – 2025»