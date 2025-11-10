Студентка из Уфы завоевала титул «Мисс Африка Россия – 2025»

Студентка Уфимского университета науки и технологий стала победительницей конкурса красоты. Уроженка Ганы Микеалина Мэри Стампулус Данква завоевала титул «Мисс Африка Россия – 2025». На пути к короне она обошла дюжину претенденток. А во время дефиле появилась перед жюри, надев платье с традиционными башкирскими украшениями. Как прошел конкурс и чем понравилась Уфа представительнице самого жаркого континента?
Африканка в традиционном башкирском платье и украшениями производит фурор. Студентка Уфимского университета науки и технологий Микеалина Мэри Стампулус Данква родом из Ганы представила Башкортостан на конкурсе красоты «Мисс Африка Россия – 2025» и завоевала корону победительницы
Марина – один из любимых жанров живописи Микеалины Мэри Стампулус Данквы. Хотя она предпочитает, чтобы к ней обращались коротко Лина. Девушка стремится видеть красоту во всем и на конкурс привезла аж семь нарядов, чтобы познакомить всех с традициями своей страны и Башкортостана.
К слову, в университете Лина изучает международные отношения. И в этом направлении она как раз хочет реализовать свой проект, посвященный детям с ОВЗ. Девушка говорит, что ей нравится учиться в Уфе, а республику уже готова назвать вторым домом. Правда язык дается непросто. Здесь она нашла друзей разных национальностей.
После окончания учебы Лина намерена посвятить себя работе в международных организациях, занимающихся гуманитарной помощью. Девушка признается, что Башкортостан навсегда оставил след в ее сердце. И возможно, что она свяжет свое будущее с нашей республикой.