«Салават Юлаев» уступил на своем льду тольяттинской «Ладе»

В первом периоде гости огорчили хозяев дважды, но ушли на перерыв юлаевцы, отыграв один гол. С передачи Ремпала и Броссо отличился Родуолд. Дальше несколько раз «Лада» выходила вперед.

Сравнивали счёт капитан Григорий Панин и Егор Сучков. Но их голов не хватило для победы. За 22 секунды до окончания третьего периода Никита Михайлов оформляет дубль и забивает победный гол в матче. Пятая шайба попадает уже в пустые ворота «Салавата».