Шелдон Ремпал поделился впечатлениями после матча «Салават Юлаев» – «Лада»

Накануне уфимский «Салават» дома уступил тольяттинской «Ладе». Исход матча решился за 22 секунды основного времени. Самым ожидаемым событием стало возвращение Шелдона Ремпала. У него была неделя на акклиматизацию.
Виктор Козлов определил его в первое звено, и канадский нападающий отличился голевой передачей уже в стартовом игровом отрезке. Весь матч юлаевцы были в роли догоняющих. У «Салавата» отметиться голами удалось Родуолду, Панину и Сучкову. Но этого не хватило для победы. За 22 секунды до окончания третьего периода Никита Михайлов оформляет дубль и забивает решающий гол в матче. Пятая шайба попадает уже в пустые ворота «Салавата».
5:3 – победа «Лады». Следующий матч уфимцы проведут 12 ноября против СКА из Санкт-Петербурга.