Шелдон Ремпал поделился впечатлениями после матча «Салават Юлаев» – «Лада»

Виктор Козлов определил его в первое звено, и канадский нападающий отличился голевой передачей уже в стартовом игровом отрезке. Весь матч юлаевцы были в роли догоняющих. У «Салавата» отметиться голами удалось Родуолду, Панину и Сучкову. Но этого не хватило для победы. За 22 секунды до окончания третьего периода Никита Михайлов оформляет дубль и забивает решающий гол в матче. Пятая шайба попадает уже в пустые ворота «Салавата».