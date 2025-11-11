Стало известно, когда в Башкирии откроется юрта Кыш Бабая

В преддверии Нового года у подножия шихана Торатау в Ишимбайском районе появится резиденция главного зимнего волшебника. 20 декабря в этнокомплексе торжественно откроют юрту Кыш Бабая, сообщили в пресс-службе геопарка «Торатау».

Гостей праздника ждет насыщенная программа. Они смогут поводить хоровод вокруг елки с Кыш Бабаем и его внучкой Кархылыу, покататься на санях, снегоходах и лошадях, а также поучаствовать во множестве других зимних забав.

В самой празднично украшенной юрте у детей и взрослых будет возможность пообщаться с башкирским Дедом Морозом, рассказать ему стихотворения, потанцевать и сделать памятные фотографии.

Резиденция Кыш Бабая будет ждать посетителей с 20 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.