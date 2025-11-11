В список ЮНЕСКО планируют включить новые объекты на территории Башкирии

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО планируют включить новые объекты на территории Башкортостана. Об этом сообщили на выездном заседании комитета республики по делам ЮНЕСКО, которое прошло на площадке визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций. В мероприятии также принял участие глава региона.
Радий Хабиров отметил: есть чёткое представление о том, как развивать потенциал республики в этой сфере. И такую уверенность даёт поддержка национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, постоянного представительства России при ЮНЕСКО в Париже. Проводимая работа важна и охватывает разные направления – от сохранения природного и этнокультурного разнообразия республики до развития экологического туризма и соответствующей инфраструктуры.
Радий Хабиров также отметил ключевые достижения региона по продвижению природных объектов Башкортостана на международном уровне.
В заседании принял участие директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России, ответственный секретарь федеральной Комиссии по делам ЮНЕСКО Александр Алимов. Он высоко оценил эффективность сотрудничества с Башкортостаном и перспективы дальнейшего взаимодействия по продвижению природных объектов региона. В первую очередь к ним относятся башкирские шиханы Торатау, Юрактау и Куштау, которые входят в предварительный список Всемирного наследия. На заседании обсудили дальнейшие шаги для присвоения шиханам международного статуса. Окончательное заключение по ним эксперты планируют подготовить летом 2026 года. В перспективе в список Всемирного наследия ЮНЕСКО планируют включить мавзолей Тура-хана в Чишминском районе и Воскресенский медеплавильный завод в Мелеузовском районе.