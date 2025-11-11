Глава Башкирии рассказал, когда запустят мост через реку Быстрый Танып

Стало известно, когда запустят мост через реку Быстрый Танып на трассе Уфа – Янаул. Сейчас он находится на стадии реконструкции. Глава республики Радий Хабиров сообщил, что на эти цели выделены средства и заключён госконтракт с подрядной организацией, а все работы идут в соответствии с графиком.
Такая информация была озвучена в ходе приёма граждан в формате видеоконференцсвязи, который провёл полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Напомним, 7 июля 2023 года из-за тяжеловесного транспорта произошло локальное разрушение мостового перехода. Движение тогда было полностью закрыто. Для проезда частного транспорта компания «Автодор» возвела временную переправу, а для пассажирских автобусов организовали объездной маршрут.