В Иглино обновили мемориал героям ВОВ

В Иглино открылся обновленный мемориал на могиле героев Великой Отечественной войны. В списке – оперуполномоченный Иглинского райотдела НКВД, лейтенант Тихон Пухов и председатель Иглинского сельсовета Василий Желателев. Они погибли в неравном бою с террористической бандой Вайдера, действовавшей в годы войны.
В открытии обновленного мемориала на кладбище погибших героев участвовали ветераны и действующие сотрудники полиции, представители муниципалитета и кадеты. Также активисты намерены разыскать место захоронения милиционера Александра Русских.