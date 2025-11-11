В Иглино обновили мемориал героям ВОВ

В Иглино открылся обновленный мемориал на могиле героев Великой Отечественной войны. В списке – оперуполномоченный Иглинского райотдела НКВД, лейтенант Тихон Пухов и председатель Иглинского сельсовета Василий Желателев. Они погибли в неравном бою с террористической бандой Вайдера, действовавшей в годы войны.