Глава Башкирии рассказал о восстановлении дорог

Сегодня, 11 ноября, в рамках Прямой линии с Главой Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал о важной проблеме, которая волнует жителей многих районов республики.
В регионе всё ещё остро стоит вопрос о качестве дорог. В частности, сильно пострадало дорожное полотно во время строительства трассы М-12.
Представьте: 140 км строили, и сколько инертных грузов было перевезено. Нам сложно посчитать ущерб, но он исчисляется миллиардами. Мы приняли решение из дорожного фонда ускоренным финансированием отправлять средства на восстановление дорог.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Также негативно на состояние дорог влияет транспорт, который перевозит грузы с превышением допустимых размеров.
В республике уже работает 11 станций весового контроля. Штраф – до 400 тысяч, даже сейчас больше. От станций весового контроля в дорожный фонд мы собираем до миллиарда рублей. Мы будем использовать передвижные станции и постоянные. Те деньги, которые мы собираем – а это два и уже три миллиарда – все падает в дорожный фонд.