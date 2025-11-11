Глава Башкирии рассказал о восстановлении дорог

В республике уже работает 11 станций весового контроля. Штраф – до 400 тысяч, даже сейчас больше. От станций весового контроля в дорожный фонд мы собираем до миллиарда рублей. Мы будем использовать передвижные станции и постоянные. Те деньги, которые мы собираем – а это два и уже три миллиарда – все падает в дорожный фонд.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан