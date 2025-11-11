Радий Хабиров признал проблемы общественного транспорта

Сегодня, 11 ноября, Радий Хабиров отвечает на вопросы граждан и журналистов в рамках Прямой линии с Главой Республики Башкортостан.

Фото №1 - Радий Хабиров признал проблемы общественного транспорта

Одной из насущных проблем для Уфы и многих муниципалитетов является ситуация с общественным транспортом. Глава республики признал, что подвижной состав транспорта не успевает за количеством пассажиров.

Первое решение на поверхности – покупка новых автобусов и открытие новых маршрутов. Нам и электротранспорт нужен.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В частности, ведётся укрепление «Башавтотранса» и электротранспорта. Только Уфа закупила 15 новых троллейбусов.

Также Радий Хабиров отметил, что до сих пор острой остаётся оплата проезда картой «Алга» на частных маршрутах.

Это такой постоянный процесс, когда берешь дубину и с утра до вечера стучишь. Вы же понимаете, почему не хотят принимать. Если вы спросите какой процесс коммерческих перевозчиков ее берет, я не отвечу. Давайте на «Транспортном часе» покопаемся в этом вопросе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Волна
Медиа школа