Жители Башкирии добились реконструкции спортобъектов после обращения к Радию Хабирову

Не просто выступал на Красной площади, а стал обладателем Кубка Кремля. Высота в холке у Пежо – 140 сантиметров, поэтому выступает он в классе пони. Именно на таких лошадях в конноспортивном комплексе «Тулпар» тренируются дети до 12 лет.

Я начинала путь с маленькой поняшки, постоянно ходила, старалась и вот сейчас уже езжу на лошади Дольке. Мне 11 лет, и я хочу стать мастером конного спорта. Амина Сакаева, воспитанница конноспортивного комплекса «Тулпар»

«Тулпар» – единственный подобный конноспортивный комплекс на юге Башкортостана. Здесь занимаются более 90 детей не только из Мелеуза, но и из соседних городов и районов республики.

КСК «Тулпар» уникальное предприятие, таких осталось мало в России. Мы выступаем на рождённых у нас лошадях и побеждаем. Гузель Байрашева, директор конноспортивного комплекса «Тулпар»

Коллектив конноспортивного комплекса надеется, что республика и дальше будет их поддерживать. Ещё в 2022-м на фестивале «Башкорт аты» Радий Хабиров поручил выделить деньги на капитальный ремонт помещений. А в прошлом году работники КСК уже обратились на прямую линию главы региона с просьбой помочь в завершении ремонта кровли, раздевалок и ряда других помещений.

Стало светлее в конюшне, удобнее детям. Новая раздевалка, душевая, туалет внутри помещения. Всем здесь нравится, и тренера такие отзывчивые. Гульшат Халитова

Все благодарны, конечно, за такую огромную поддержку нашего труда, что мы делаем для растущего поколения и, конечно, для спорта в целом. Елена Наумкина, тренер конноспортивного комплекса «Тулпар»

На прямую линию главы республики в 2024-м году обратился и Глеб Кулакин. Тренер-преподаватель детского футбольного клуба «Мелеуз» попросил Радия Хабирова помочь с завершением реконструкции стадиона «Спартак». Деньги позже были выделены, спортивный объект недавно распахнул свои двери.

На траве совсем другая игра, мы занимались только в зале, у нас есть зал. Не хватало стадиона, то есть травы для детей, свежий воздух, это совсем другое, чем заниматься в зале. Появились условия, и всё стало супер. Глеб Кулакин, тренер-преподаватель детского футбольного клуба «Мелеуз»

Поле хорошее, не скользит. Удобно здесь заниматься и готовиться к соревнованиям. Вадим Рахимов, воспитанник детского футбольного клуба «Мелеуз»