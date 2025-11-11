Жители Башкирии добились реконструкции спортобъектов после обращения к Радию Хабирову

Не просто выступал на Красной площади, а стал обладателем Кубка Кремля. Высота в холке у Пежо – 140 сантиметров, поэтому выступает он в классе пони. Именно на таких лошадях в конноспортивном комплексе «Тулпар» тренируются дети до 12 лет.
«Тулпар» – единственный подобный конноспортивный комплекс на юге Башкортостана. Здесь занимаются более 90 детей не только из Мелеуза, но и из соседних городов и районов республики.
Коллектив конноспортивного комплекса надеется, что республика и дальше будет их поддерживать. Ещё в 2022-м на фестивале «Башкорт аты» Радий Хабиров поручил выделить деньги на капитальный ремонт помещений. А в прошлом году работники КСК уже обратились на прямую линию главы региона с просьбой помочь в завершении ремонта кровли, раздевалок и ряда других помещений.
На прямую линию главы республики в 2024-м году обратился и Глеб Кулакин. Тренер-преподаватель детского футбольного клуба «Мелеуз» попросил Радия Хабирова помочь с завершением реконструкции стадиона «Спартак». Деньги позже были выделены, спортивный объект недавно распахнул свои двери.
Обновлённый стадион открывает новые возможности. Теперь детская футбольная команда сможет заявиться на участие в первенстве России. На другой уровень, уверены тренеры, смогут выйти и юные легкоатлеты, с нетерпением ожидавшие открытия стадиона.