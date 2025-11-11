В Башкортостане завершилась Прямая линия с Радием Хабировым

Тема фейков, судьба чиновников под следствием и экономическое будущее республики. Вот только часть вопросов, которые звучали на Прямой линии с Главой Башкортостана. Одно из ключевых политических событий завершилось несколько минут назад. Радий Хабиров в прямом эфире отвечал на вопросы жителей и гостей в студии. Обо всем подробнее – в нашем сюжете.

Мероприятие продлилось 4 часа и 23 минуты. Это новый рекорд в сравнении с предыдущими прямыми линиями. Настоящая площадка для диалога между властью и жителями, а также журналистами и общественниками, которые сидели в студии и задавали актуальные вопросы. К примеру, военкор Эмиль Тимашев затронул тему налета беспилотников на республику. Вопрос: что мы можем противопоставить, как защищен регион? По словам Радия Хабирова, за последнее время Башкортостан сильно продвинулся в деле противодействия атакам с воздуха.

Мы видим, что атаки становятся более частыми. Ранее система защиты предприятий была ограничена. Готовности к этому не было. Все системы охраны работали для другой ситуации. Нам пришлось быстро решить эти задачи. Мы определили несколько десятков предприятий, которые приняли дорожные карты, в которых определили пассивные и активные методы защиты. Пассивные – металлические сетки. Они задерживают беспилотник, и взрыв не наносит сильного ущерба. Мы сейчас знаем, откуда и что к нам летит. После получения этой информации все службы переходят в режим боевой готовности. Мы уже сменили несколько поколений средств радиоэлектронных подавлений. Да, есть неприятность для жителей, потому что происходит деградация сотовой связи. С этим надо свыкнуться. Наша максимальная задача – сохранить темп нашей жизни. Просьба – опираться на достоверные источники. Мы никого не оставим в беде. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Своих целей организаторы атак не добились. Да, жители испытывают трудности с перебоями в интернете, но это опять же для безопасности. Все угрозы власти максимально нейтрализуют. Теме СВО Глава Башкортостана уделил внимание с первых минут, уже в самом начале отметив один из вопросов жительницы города Туймазы касаемо реабилитационного центра. Также Радий Хабиров, отвечая на вопрос бойцов из зоны СВО, поддержал ходатайство о присвоении звания Героя России военнослужащему из Салавата с позывным «Вирус». Он спас сослуживцев, накрыв своим телом и лишившись при этом ноги. Телеканал БСТ показывали эту историю в эфире.

В тройке обращений – тема дорог. Были видеовопросы. Например, жители Бураевского района поинтересовались, возможен ли ремонт одной из проселочных дорог, которая в сезон дождей превращается в непроходимое препятствие. Дороги нередко портят большегрузы. И, кстати, благодаря весовому контролю бюджет только в этом году пополнили почти на миллиард рублей, которые как раз идут на восстановление дорог. То же касается и штрафов с камер. В этом году они пополнят бюджет на сумму порядка 3 млрд рублей. Радий Хабиров не стал скрывать, что следующий год будет непростым в плане бюджета. Власти не отказываются от своих обязательств. Просто может быть так, что какие-то проекты, что называется, переносятся вправо.

Представитель «Бизнес ФМ» задал сразу два вопроса. В частности, про позицию по экс-чиновникам Алану Марзаеву и Раифу Абдрахимову, которые сейчас находятся под следствием.

Что касается Раифа Рамазановича, моя позиция не меняется. Я не хочу подменять собой силовиков, они работают в рамках своих задач. Очень сложный вопрос, когда хозяйственная деятельность сменяется уголовной. Поэтому будем ждать. Что касается Алана Викторовича, моя позиция тоже не меняется. Ждем решения суда. Я не защищаю коррупционеров. Я могу быть внутренне не согласен, но я не буду идти против того, что мы живем в правовом государстве. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Второй вопрос касался темы возможной продажи «Башспирта».

Несколько лет назад продажа была интересна, когда были разговоры о банкротстве. Сейчас это единственная компания из пятерки, которая увеличила продажи. Я это связываю с эффективным менеджментом. Предложения по «Башспирту», конечно, были. Но я сказал, что не вижу в этом необходимости. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава региона затронул тему обновления ряда культурных объектов. Власти, например, ищут финансы для ремонта драмтеатра и Башоперы. Уже в следующем году высока вероятность, что приступят к ремонту цирка. Также анонсировали обновление кинотеатра «Орион» в Демском районе Уфы и открытие кинотеатра «Победа» в Черниковке – в следующем году. Глава заявил, что будет лично контролировать памятник Салавату Юлаеву. Ну и сюрприз: зрителям показали цех, где уже идут работы по обновлению железной статуи.

Включения были из разных точек. В том же ЦУРе, например, наша коллега Наталья Хван анализировала вопросы, поступающие в колл-центр и озвучивая самые интересные. Корреспонденты включались и из разных точек региона. Например, из Абзелиловского района. В селе Михайловка попросили помощи с ремонтом спортзала в школе.

Затронули тему уфимского транспорта. Порой тяжело уехать после 10 вечера, да и дорого, если с пересадкой – у коммерческих перевозчиков не работает «Счастливый час» с картой «Алга».

Радий Хабиров рассказал и о постоянных информационных вбросах о возможной отставке как его самого, так и премьер-министра Андрея Назарова. Слухи и есть слухи, и кто их пускает – не иначе как хотят дестабилизировать ситуацию.