Ученые из Башкирии разрабатывают новую технологию сварки

Ученые института проблем сверхпластичности металлов РАН помогли коллегам из НИИД, головного института Объединенной двигателестроительной корпорации, в разработке нового вида сварки – ротационной сварки трением – деталей, существенно повышающей свойства и надежность авиационных двигателей. Такой сваркой удалось соединить детали диска и вал создаваемого двигателя ПД-35, которые раньше соединяли с помощью болтов и гаек.
Башкирским ученым удалось изменить внутреннюю структуру сварного соединения таким образом, что его механические свойства и надежность повысились в несколько раз.
Ведь сварка детали – это полдела. После нее структура металла становится мелкозернистой. И чтобы будущий ротор был надежен и выдерживал большие нагрузки внутри авиадвигателя, а сам двигатель и компрессор стали легче, нужны особые свойства. Уфимские ученые предложили технологию послесварочной термической обработки.
Новый вид сварки успешно осваивается в России. И большой вклад в технологическое развитие страны вносит и Башкортостан. Ученые Института сверхпластичности металлов РАН уже 40 лет работают в области материаловедения, технологий обработки металлов и сплавов. Разработки позволяют создавать детали сложной формы из металлов и сплавов с улучшенными свойствами и способствуют развитию нового вида соединения деталей – ротационной сварки трением.
Ротационную сварку трением впервые опробовал советский новатор Чудиков в далеком 1956 году, заметно позже технологию начали развивать на Западе – в 60-е годы запустили промышленные установки.
В будущем ученые хотят запустить технологию в серийное производство. И, возможно, двигатель пятого поколения ПД-35, созданию которого способствуют наши специалисты, станет новым стандартом в российской авиации, в частности, благодаря внедрению ротационной сварки трением в технологию его изготовления.