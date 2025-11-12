Ученые из Башкирии разрабатывают новую технологию сварки

И все двигатели, которые сегодня летают на самолетах Airbus и самолетах «Боинг», тормозные компрессоры высокого давления, соединяются таким способом. Мы сейчас это делаем у себя, и это позволит действительно получить нам двигатель нового поколения. Вот материалы, которые гранульные мы варим, у них очень интересные свойства, которые нужно обеспечить. И вот нам как раз ИПСМ РАН – институт проблем сверхпластичности города Уфы – помог это сделать.

Сергей Павлинич, директор филиала АО «ОДК» «НИИД»