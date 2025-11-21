В Уфе учёные разрабатывают лекарства благодаря уникальному оборудованию

От аминокислот – к лекарствам. Учёные лаборатории молекулярных гибридов БГМУ разрабатывают фрагменты белков, которые имеют практическую значимость для медицины, химии, биологии и биотехнологии. Для новой разработки вуз закупил пептидный синтезатор. Благодаря этому прибору лаборанты открывают новые возможности для создания лекарственных препаратов.

Ученые нередко называют пептиды младшими братьями белков. Они переносят биологическую информацию между клетками для правильной работы всего организма, помогают вырабатывать коллаген и поддерживают иммунные реакции. Чтобы производить столь важный материал, в БГМУ по программе развития «Приоритет-2030» приобрели специальный синтезатор. Новое оборудование – уникальное для республики. Сегодня в России есть всего три таких прибора.

Уникальность этого оборудования в том, что сам синтезатор совмещен с микроволновым излучателем. Именно такой прибор позволяет ускорить процесс и с более эффективным результатом получить конечный продукт.

Задача лаборантов – не просто проводить синтез пептидов, а получать их, используя инженерный подход. Основываясь на методах биологии и химии, учёные работают над модификацией и трансформацией цепочек аминокислот для того, чтобы пептиды начали проявлять те функции и свойства, которые нужны для использования в терапии.

Также с помощью нового инструментария молодые учёные получают возможность реализовывать перспективные научно-исследовательские проекты. И если ранее для подобных исследований они были вынуждены обращаться к научным лабораториям из других регионов, университетов и стран, то теперь все это могут делать на своей площадке.