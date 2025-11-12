На Башкирию надвигаются первые морозы

В ближайшие дни в Башкирии ожидается похолодание до -12°С. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.
Сегодня, 12 ноября, в некоторых районах республики прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможны туман, гололед и гололедица на дорогах. Ветер северо-западный и западный, умеренный. Температура днем составит от -1 до +4°С.
В четверг, 13 ноября, осадки будут незначительными, однако в северо-западных районах днем пройдут дождь и мокрый снег. Местами ожидаются гололед и гололедица. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Ночью температура опустится до -2,.-7°С., а при прояснениях — до -12°С.. Днем воздух прогреется до +1, +6°С.