На Башкирию надвигаются первые морозы

В ближайшие дни в Башкирии ожидается похолодание до -12°С. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

Сегодня, 12 ноября, в некоторых районах республики прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможны туман, гололед и гололедица на дорогах. Ветер северо-западный и западный, умеренный. Температура днем составит от -1 до +4°С.