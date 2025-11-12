В Башкирии на АЗС тестируют функцию постоплаты

На нескольких АЗС компания «Башнефть» запустила пилотный проект постоплаты за топливо. То есть можно сначала заправиться, а потом платить. Задать объем топлива автолюбитель тоже может сам, без кассира. Пилотный проект начала работу две недели назад. Наша съемочная группа решила узнать у автовладельцев, насколько удобна и понятна система.

Водитель уже сам, без участия кассира, может задать объем топлива. На колонках для этого появилась специальная панель. Машина сначала заправляется, а потом идет оплата за бензин. Если же как по старинке – просто вставить пистолет и зафиксировать рычаг, то автоматически начнется заправка до полного бака, если рычаг не отжать обратно. Пилотный проект «Башнефть» запустила на двух станциях в Уфе и одной в Екатеринбурге.

Постоплата топлива на АЗС «Башнефти» запущена с целью увеличения пропускной способности автозаправочных станций и, соответственно, экономии времени водителей на заправку автомобилей. Топливо начинает заливаться в бак непосредственно после того, как пистолет вставляется в горловину.

Светлана Виноградова, территориальный менеджер центрального регионального сектора РО Башкирия ООО «Башнефть-розница»

Пилотный проект работает пока две недели. Сотрудники АЗС рассказывают водителям нюансы нововведения. Компания намерена оценить эффективность такой модели, а следовательно, и решить вопрос ее масштабного внедрения. Мы решили поинтересоваться у водителей, насколько им удобна система постоплаты. Мнения разные.

Сколько надо залил, пошел оплатил. Без проблем. В очереди долго не стоишь.

Валерий Рузанов, автолюбитель

 Первое время было трудновато в плане того, что пока изучал систему, потом уже проще и быстрее это стало.

Альберт Гафиятуллин, автолюбитель

На самом деле все равно. Что так удобно, что до этого было удобно. Какая разница?

Ольга Сафонова, автолюбительница

Система постоплаты в целом далеко не новая в мире. На своих АЗС ее, к примеру, внедрил «Лукойл» три года назад. Автолюбители, заезжающие на красно-белые заправки, давно освоили систему. В компании отмечают: очереди, по сути, исчезли, как и лишние операции.

Как заправляться и как платить за топливо, водитель решает сам. Некоторые и вовсе используют приложения и покупают бензин, не отходя от колонки. Все это вопрос личного выбора, который и дают заправки в республике.

