В Башкирии на АЗС тестируют функцию постоплаты

На нескольких АЗС компания «Башнефть» запустила пилотный проект постоплаты за топливо. То есть можно сначала заправиться, а потом платить. Задать объем топлива автолюбитель тоже может сам, без кассира. Пилотный проект начала работу две недели назад. Наша съемочная группа решила узнать у автовладельцев, насколько удобна и понятна система.
Водитель уже сам, без участия кассира, может задать объем топлива. На колонках для этого появилась специальная панель. Машина сначала заправляется, а потом идет оплата за бензин. Если же как по старинке – просто вставить пистолет и зафиксировать рычаг, то автоматически начнется заправка до полного бака, если рычаг не отжать обратно. Пилотный проект «Башнефть» запустила на двух станциях в Уфе и одной в Екатеринбурге.
Пилотный проект работает пока две недели. Сотрудники АЗС рассказывают водителям нюансы нововведения. Компания намерена оценить эффективность такой модели, а следовательно, и решить вопрос ее масштабного внедрения. Мы решили поинтересоваться у водителей, насколько им удобна система постоплаты. Мнения разные.
Система постоплаты в целом далеко не новая в мире. На своих АЗС ее, к примеру, внедрил «Лукойл» три года назад. Автолюбители, заезжающие на красно-белые заправки, давно освоили систему. В компании отмечают: очереди, по сути, исчезли, как и лишние операции.
Как заправляться и как платить за топливо, водитель решает сам. Некоторые и вовсе используют приложения и покупают бензин, не отходя от колонки. Все это вопрос личного выбора, который и дают заправки в республике.