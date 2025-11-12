Уфимцев напугал неадекватный мужчина с ножом

В Уфе на улице Рудольфа Нуреева заметили вооруженного мужчину. По словам очевидцев, человек, одетый лишь в шорты, разгуливал с ножом в руках и агрессивно кричал на прохожих.

Полиция оперативно установила личность мужчины. Им оказался ранее судимый 44-летний житель города. На данный момент его доставили в отдел полиции.