Уфимцев напугал неадекватный мужчина с ножом

В Уфе на улице Рудольфа Нуреева заметили вооруженного мужчину. По словам очевидцев, человек, одетый лишь в шорты, разгуливал с ножом в руках и агрессивно кричал на прохожих.
Полиция оперативно установила личность мужчины. Им оказался ранее судимый 44-летний житель города. На данный момент его доставили в отдел полиции.
Как сообщили в пресс-службе МВД, задержанный находится в неадекватном состоянии, поэтому для осмотра вызвана бригада медиков. Проверка по данному факту продолжается, после чего в отношении мужчины будет принято процессуальное решение.