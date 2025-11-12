Башкирия возглавила Национальный рейтинг по уровню кластерного развития

Башкортостан занял первое место в Национальном рейтинге субъектов страны по уровню кластерного развития. Второе и третье места поделили Омская и Рязанская области соответственно. Награждение победителей прошло сегодня в рамках стартовавшего в Уфе Российского промышленного форума.
Кубок победителя вручили главе республики Радию Хабирову. Такой рейтинг был составлен впервые для повышения конкурентоспособности региональной экономики, совершенствования мер поддержки и дальнейшего развития кластерной политики. На текущий момент в реестр Минпромторга России входят 104 промышленных кластера, 25 из них в Башкортостане.