Башкирия возглавила Национальный рейтинг по уровню кластерного развития

Созданные в республике кластеры охватывают наиболее важные отрасли нашей промышленности. Именно кластерный подход позволяет объединять усилия предприятий и выпускать качественную, конкурентоспособную продукцию. Такой подход даёт возможность пользоваться мерами поддержки по линии Минпромторга России. Наряду с этим применяем и региональные преференции. Важно чтобы созданные кластеры действительно эффективно работали. Наше лидерство в Национальном рейтинге доказывает это. Но почивать на лаврах мы не будем, продолжим и дальше двигаться вперёд.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан