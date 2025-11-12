Башкирия возглавила Национальный рейтинг по уровню кластерного развития

Башкортостан занял первое место в Национальном рейтинге субъектов страны по уровню кластерного развития. Второе и третье места поделили Омская и Рязанская области соответственно. Награждение победителей прошло сегодня в рамках стартовавшего в Уфе Российского промышленного форума.

Кубок победителя вручили главе республики Радию Хабирову. Такой рейтинг был составлен впервые для повышения конкурентоспособности региональной экономики, совершенствования мер поддержки и дальнейшего развития кластерной политики. На текущий момент в реестр Минпромторга России входят 104 промышленных кластера, 25 из них в Башкортостане.

Республика традиционно входит в число лидеров промышленного производства в стране. Выражаю слова благодарности Главе региона Радию Фаритовичу Хабирову за то внимание, которое управленческая команда уделяет развитию отрасли. И первое место в Национальном рейтинге регионов России по уровню кластерного развития Башкортостан занял абсолютно заслуженно.

Иван Куликов, заместитель министра промышленности и торговли России

Созданные в республике кластеры охватывают наиболее важные отрасли нашей промышленности. Именно кластерный подход позволяет объединять усилия предприятий и выпускать качественную, конкурентоспособную продукцию. Такой подход даёт возможность пользоваться мерами поддержки по линии Минпромторга России. Наряду с этим применяем и региональные преференции. Важно чтобы созданные кластеры действительно эффективно работали. Наше лидерство в Национальном рейтинге доказывает это. Но почивать на лаврах мы не будем, продолжим и дальше двигаться вперёд.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
