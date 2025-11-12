На Прямую линию с Главой Башкирии поступило более 8,5 тыс. обращений

Более 8,5 тыс. обращений поступило на Прямую линию с главой республики. Специалисты уже начали готовить ответы на каждое обращение. Напомним, что накануне Радий Хабиров на протяжении почти 4 с половиной часов отвечал на некоторые из них в эфире региональных телеканалов и радиостанций. Мероприятие уже расходится на цитаты, ну а эксперты дают свою оценку ключевому политическому событию года.

Пожалуй, самый необычный и, вроде бы, немного шуточный вопрос, но сама тема серьезная. Фейки за последние годы стали одним из главных инструментов попыток дестабилизировать обстановку. Чего только стоят многочисленные вбросы о скорой отставке и самого Радия Хабирова, и членов его команды. И едва ли не с первых дней работы.

Эксперты считают, что прямая линия – это своеобразное искусство коммуникации. И глава Башкортостана показал его во всей красе, отвечая на любые вопросы. В том числе и на те, что принято считать неудобными. Например, соотносит ли он себя с каким-либо кланом?

Я вам точно хочу сказать, что ни к какому клану я не принадлежу. Это достаточно очевидно. Хотя в минуты слабости, которые бывают у всех, я думаю, что надо бы к какому-то клану принадлежать, чтобы иметь возможность обратиться к какому-то решающему человеку. Но я служу Президенту страны, в этом смысле я официальный и явный путинист. И это дает мне возможность спокойно работать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В прочем, как отмечают политологи, на прямой линии каждый вопрос – неудобный, ведь он обнажает какую-либо проблему.

Даже одна решенная проблема в рамках прямой линии говорит о ее ненапрасности. А здесь их было гораздо больше.

Чиновники не стали дожидаться следующего дня. Как рассказали в Минздраве, уже в течение получаса с женщиной связалась заместитель министра. После прямой линии принято решение об актуализации маршрутизации пациентов, а также проведении дополнительного обучения специалистов по данному заболеванию.