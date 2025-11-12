Новые производства и награды: в Уфе стартовал Российский промышленный форум

Башкортостан занял первое место в Национальном рейтинге субъектов страны по уровню кластерного развития. Награждение прошло сегодня в рамках стартовавшего в Уфе Российского промышленного форума. Кубок победителя вручили главе республики Радию Хабирову. Кроме того, на мероприятии дали старт работе двух производственных площадок с общей суммой инвестиций почти 500 миллионов рублей. По традиции работала и выставка изделий более 100 компаний из 15 регионов России и зарубежных стран.

Еще один кубок в копилку достижений промышленности республики. Рейтинг, в котором Башкортостан забрал пальму первенства, был составлен впервые. Регионы оценивали на предмет результативности работы кластеров, проще говоря, промышленных объединений. Первое место говорит о том, что инвесторам комфортно работать в республике – они получают субсидии, льготное кредитование и другие преимущества. В реестр Минпромторга России сегодня входят 104 кластера, и 25 из них в Башкортостане.

Созданные в республике кластеры охватывают наиболее важные отрасли нашей промышленности. Именно кластерный подход позволяет объединять усилия предприятий и выпускать качественную, конкурентоспособную продукцию. Такой подход даёт возможность пользоваться мерами поддержки по линии Минпромторга России. Наряду с этим применяем и региональные преференции. Важно чтобы созданные кластеры действительно эффективно работали. Наше лидерство в Национальном рейтинге доказывает это. Но почивать на лаврах мы не будем, продолжим и дальше двигаться вперёд. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Республика традиционно входит в число лидеров промышленного производства в стране. Выражаю слова благодарности Главе региона Радию Фаритовичу Хабирову за то внимание, которое управленческая команда уделяет развитию отрасли. И первое место в Национальном рейтинге регионов России по уровню кластерного развития Башкортостан занял абсолютно заслуженно. Иван Куликов, заместитель министра промышленности и торговли России

Несмотря на внешнеполитическую ситуацию, промышленная политика в стране реализуется уверенно. Она включает и объединение предприятий, и нацпроекты, а также формирование промышленной инфраструктуры. Все это работает на технологический суверенитет. Важно, что кластеры, бывает, объединяют сразу несколько регионов, и республика в этом плане – хороший пример.

Уже по традиции на форуме Радий Хабиров дал старт работе новых производств. Одно из предприятий, выпускающих импортозамещающую продукцию, запустило комплекс по производству внутрискваженного оборудования. Общий бюджет инвестпроекта – 120 млн рублей, 25 из которых – субсидия Минпромторга России.

Новый комплекс на форуме запустил и производитель дымоходов. Компания изготавливает до 60 000 комплектов продукции в месяц и является единственным отечественным импортозамещающим производителем полного цикла с долей рынка более 50%. Поставки налажены как в России, так и в страны СНГ и ближнего зарубежья.

Власть, бизнес и наука – такое трио объединяет промышленный форум. Кто-то ищет поддержку своей компании, кто-то – партнеров, но почти все демонстрируют новинки, отвечающие современным вызовам. На пятки разработчикам со стажем наступает молодежь. Они неплохо программируют и легко оживляют куски металла.

А этот робот – совместное русско-китайское детище. Перед производителями была поставлена задача сделать мобильный сварочный аппарат – она была выполнена. Пока робот трудится только на одном из заводов города Владимира. Предприниматели, участвуя в подобных мероприятиях, планируют расширять рынок сбыта.

Новая продукция рождается с потребностями времени. Так, одна из компаний отшивает специальные костюмы для нужд СВО. В составе комбинезона армидная пряжа – ее производят совместно с белорусскими коллегами. Ее уникальность в том, что она абсолютно негорючая, прочная и легкая.

В рамках форума также прошли встречи Радия Хабирова с министром промышленности и торговли России и отдельно с генеральным директором Фонда содействия инновациям. Андрей Жижин отметил значимость взаимодействия с Башкортостаном. В общей сложности на площадке форума запланировано порядка 40 деловых мероприятий. Ну а масштабная экспозиция объединила более ста компаний из 15 регионов России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. 45% компаний участвуют впервые.