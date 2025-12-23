В Уфе ещё одна компания ввела технологию бережливого производства

Большие возможности малого бизнеса. Уфимское предприятие «Имар Групп» благодаря адресной поддержке Регионального центра компетенций ввело технологию бережливого производства. Это позволило сотрудникам оптимизировать рабочие процессы и более эффективно использовать ресурсы компании. К какому результату это привело?

Стрейч плёнка – востребованная продукция во многих отраслях, где нужно упаковать тот или иной товар. И компания «Имар Групп» стала пионером в её производстве. Предприятие открылось три года назад, за это время нашло клиентов не только в Башкортостане, но и во многих регионах России.

Встать на ноги предприятию помог льготный кредит по программе поддержки малого и среднего бизнеса. Ежегодный объём производства составляет порядка 2500 тонн готовой продукции. Современное автоматизированное оборудование – залог успеха, говорят сотрудники.

Улучшить показатели удалось благодаря внедрению технологий бережливого производства. Это позволило более эффективно использовать ресурсы компании, как людские, так и временные. При росте выработки сократились сроки производства.