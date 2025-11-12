В Башкирии проходит акция «Онкопатруль»

В Башкортостане проходит второй день всероссийской акции «Онкопатруль». Сегодня в числе прочих прошел мастер-класс по методикам ультразвуковой диагностики малого таза. А в операционной 5-го хирургического отделения республиканского онкодиспансера специалист из Москвы провёл удаление опухоли молочной железы по новому методу.

Уже после этого приступят ко второму этапу. Мастэктомия молочной железы – серьезное испытание для женщины. Перед операцией пациент проходит комплексное обследование: анализы крови и мочи, УЗИ молочных желез, маммография, МРТ. Только после этого можно готовиться к операции.

В Уфе удаление молочной железы проводили новым методом по типу «Голдилокс». Такая операция позволяет пациенткам избавиться от опухоли и сохранить качество жизни. После мастэктомии многие женщины рассматривают возможность реконструкции груди. Но благодаря методу «Голдилокс» это, может, и не потребуется, ведь врачи одновременно становятся и пластическими хирургами.

Сегодня в Госсобрании республики прошел семинар «Онкопатруль для всей семьи». Участниками стали федеральные и республиканские эксперты, депутаты, медицинские специалисты. Главная цель просветительского проекта «Онкопатруль» – чтобы жители страны более внимательно относилось к своему здоровью, регулярно проходили обследования. Питание, вредные привычки, игнорирование симптомов могут стать причиной опасной болезни. Выявления заболевания на ранней стадии дает в разы больше шансов на выздоровление, отмечают эксперты.