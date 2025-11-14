Радий Хабиров принял участие в «Гражданском диалоге» проекта «Онкопатруль»

Глава Башкортостана принял участие в «Гражданском диалоге» Всероссийского информационно-просветительского проекта «Онкопатруль». В рамках акции специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии совместно с врачами региональных онкодиспансеров проводят скрининг мужского и женского здоровья на крупных предприятиях и организациях.

За шесть лет обследовали порядка 13 тысяч человек, из них около 7 тысяч направили на допобследования. Башкортостан стал первым регионом, который присоединился к проекту в 2019 году. Тогда диагностику по раннему выявлению онкологических заболеваний прошли более 500 сотрудников «Башкирской содовой компании» и предприятия «Салаватстекло». В 2025 году к акции присоединилось и «ОДК-УМПО».

Нашим жителям доступны самые современные методы диагностики и лечения, телемедицинские консультации с федеральными центрами. Действует Центр управления онкологическими рисками. Благодаря комплексной работе смертность от злокачественных новообразований в республике снижается. В 2020 году этот показатель составлял 169,6 на 100 тысяч населения, в прошлом году – 156,8. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан