Башкирия вошла в число победителей акции «Выбираю чистый воздух»

Башкортостан стал одним из победителей IV Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В этом году в мероприятии участвовало более 10 миллионов человек из 73 регионов страны.
По рейтингу самых активных городов тройку лидеров возглавили Красноярск, Челябинск и Стерлитамак. Республика победила в нескольких номинациях: город-лидер, самое масштабное мероприятие, лучшая работа с молодежью, самое активное предприятие, ответственный подход к организации и лучшая коммуникационная поддержка.
Отдельные поздравления заслуживают результаты «Эко-трекера зеленых привычек» – жители оказались самыми экологически активными в России. В топ-5 регионов также вошли Татарстан, Кемеровская, Астраханская и Челябинская области.