В Уфе стартовал третий поток проекта «Счастливое серебро»

Мероприятие началось во Всемирный день науки за мир и развитие. Программа реализована с 2024 года, и в ней приняли участие более 100 представителей старшего возраста.

Впереди участников ждет 1,5 месяца занятий: встречи дважды в неделю с врачами, психологами, экспертами по интернет-безопасности и финансовой грамотности и многое другое.