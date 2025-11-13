В Уфе стартовал третий поток проекта «Счастливое серебро»

Мероприятие началось во Всемирный день науки за мир и развитие. Программа реализована с 2024 года, и в ней приняли участие более 100 представителей старшего возраста.
Впереди участников ждет 1,5 месяца занятий: встречи дважды в неделю с врачами, психологами, экспертами по интернет-безопасности и финансовой грамотности и многое другое.
Благотворительный проект, реализуемый Фондом «Территория счастья», направлен на всестороннюю поддержу и социализацию пожилых людей. Программа стала победителем грантового конкурса главы администрации Уфы и с 2026 года будет продолжена.