Общественники Башкирии поддерживают идею полного запрета вейпов

В России могут полностью запретить продажу вейпов. К такому предложению на днях с одобрением отнёсся Президент страны. О необходимости решения этой проблемы говорили и раньше. В 2022-м году в Государственной Думе даже был разработан соответствующий законопроект. Но в жизнь его так и не воплотили. Чем же опасны вейпы и почему государство хочет убрать их с прилавков?

Малиновый, арбузный, а бывает даже со вкусом газировки или жевательной резинки. На разнообразие ассортимента производители жидкостей для вейпов не скупятся. Несмотря на богатый выбор вкусов, содержимое этих бутылочек мало чем отличается друг от друга. Основные компоненты – глицерин, пропиленгликоль, никотин и ароматизатор. Всё, казалось бы, как и на этикетке, но при лабораторном исследовании выяснились другие факты.

А ещё специалисты института химии и защиты в чрезвычайных ситуациях Уфимского университета науки и технологий исследовали безникотиновые жидкости для вейпов. Название себя не оправдало. Практически в каждой, а в лабораторию привезли порядка 30, нашли следы никотина. Поэтому говорить, что такое курение не вызовет привыкания, нельзя. Не просто никотин, но и другие вредные для организма вещества. При нагревании вейпы, как и сигареты, начинают выделять множество химических соединений.

Изначально в 2003 году электронную сигарету создал китайский фармацевт. Цель была одна – помочь людям бросить курить. Но на практике оказалось всё наоборот.

Дмитрий сам когда-то баловался вейпами. Но теперь он уже бывший курильщик. Постоянное недомогание и плохое самочувствие заставили отказаться от зависимости. Сейчас же, говорит Дмитрий, его больше волнует молодое поколение, а именно школьники. Этот вопрос беспокоит и представителей Общественной палаты республики. Они в рамках проекта «Забота о будущем» выезжают в школы с профилактической целью, отдельное внимание при этом уделяется рассказу о вреде вейпов.