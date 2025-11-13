В Башкирии пьяный водитель сбил двух 18-летних девушек

12 ноября на проспекте Ленина водитель на «BMW X5» допустил наезд на двух 18-летних девушек. Они пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. С места происшествия виновник ДТП скрылся. Одну из девушек экстренно доставили в больницу, второй оказали медицинскую помощь и отпустили.