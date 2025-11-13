В Казани стартовали гастроли Башдрамтеатра

В Казани стартовали гастроли Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури. Творческая неделя в столице Татарстана открылась спектаклем «Буренушка» по пьесе Тансулпан Гариповой. Постановка прошла на исторической сцене театра Галиаскара Камала, в дальнейшем все спектакли будут проходить на новой, современной площадке.
Татарский зритель как всегда с нетерпением ждал башкирских артистов. Гастроли государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури в Казани стали доброй традицией. Билеты на спектакли раскупили в короткие сроки. В том числе на постановку «Буренушка» Тансулпан Гариповой.
Важные события минувшего века передаются через историю семью Фаузии и Сибагата Муратовых. Казанский зритель очень ждал знаменитую постановку.
Если спектакль «Буренушка» ставится в историческом здании театра Галиаскара Камала, то следующие культурные встречи пройдут на другой площадке. Башкирский театр стал первым коллективом, выступающим на новой сцене камаловцев.
Творческая поездка проходит в рамках федерального проекта «Большие гастроли», реализуемого Министерством культуры России и Росконцертом. Тур Башдрамы продлится до 16 ноября. Зрителей Казани ждут лучшие спектакли последних лет – лауреаты российских и международных фестивалей, отмеченные премией «Золотая маска».