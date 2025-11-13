В Уфе водитель предложил взятку инспектору ДПС

В столице Башкирии пресечена попытка дачи взятки сотруднику ДПС. Инцидент произошел после остановки автомобиля «ВАЗ-2107», водитель которого управлял транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности.

Как сообщили в Госавтоинспекции, мужчина, опасаясь административного наказания, предложил инспектору денежное вознаграждение. Сотрудники несколько раз предупредили его об уголовной ответственности, однако гражданин проигнорировал это и оставил 200 рублей в салоне служебного автомобиля.

Инспекторы незамедлительно вызвали следственно-оперативную группу. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Теперь мужчине грозит не только штраф за нарушение ПДД, но и уголовная ответственность.