В Уфе врачи спасли ребенка с застрявшей в горле рыбной костью

В Детской городской клинической больнице №17 Уфы врачи провели успешную операцию по извлечению рыбной кости из пищевода мальчика.

Фото №1 - В Уфе врачи спасли ребенка с застрявшей в горле рыбной костью

Как сообщили в Минздраве республики, родители привезли сына в больницу после того, как он случайно проглотил кость от рыбы. У пострадавшего наблюдались сильные боли, повышенное слюноотделение и затрудненное глотание.

Медики выполнили эндоскопическую процедуру и с помощью специального инструмента извлекли инородный предмет. После операции мальчика выписали под амбулаторное наблюдение.

Фото: Минздрав РБ.

