В Башкирии врачи спасли пациента с ножевым ранением сердца

В Кумертау врачи спасли жизнь 30-летнему мужчине с ножевым ранением сердца. Как сообщили в Минздраве республики, пациент поступил в приемный покой городской больницы в критическом состоянии.

Фото №1 - В Башкирии врачи спасли пациента с ножевым ранением сердца

Компьютерная томография показала повреждение сердца. Ситуация осложнялась массивной кровопотерей, что создавало дополнительные риски при проведении хирургического вмешательства.

Благодаря профессионализму и слаженной работе хирургов и анестезиологов операция прошла успешно. На данный момент состояние пациента стабилизировалось. Мужчину уже выписали из больницы.

Фото: Минздрав РБ.

