В Башкирии бойцов СВО обучили ведению бизнеса

Более ста участников спецоперации и членов их семей в Башкортостане прошли обучение по основам ведения предпринимательства. Ученикам бизнес-академии вручили сертификаты.
На вебинарах и занятиях их учили, как регистрировать своё дело, просвещали в области налогообложения, работы с клиентами, подбору персонала, продажам, маркетинговым стратегиям и публичным выступлениям.
На встрече в Госсобрании республики эксперты и чиновники рассказали о мерах господдержки. Ветераны СВО презентовали свои проекты в области туризма, сельского хозяйства, придорожного сервиса и производства одежды.