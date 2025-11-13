В Башкирии бойцов СВО обучили ведению бизнеса

Более ста участников спецоперации и членов их семей в Башкортостане прошли обучение по основам ведения предпринимательства. Ученикам бизнес-академии вручили сертификаты.

На вебинарах и занятиях их учили, как регистрировать своё дело, просвещали в области налогообложения, работы с клиентами, подбору персонала, продажам, маркетинговым стратегиям и публичным выступлениям.