В Уфе спасают куницу c эпилепсией

В Уфе специалисты Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» рассказали о спасении куницы с эпилепсией.
В Калининском районе обнаружили зверька с приступами. При этом на теле куницы не обнаружено травм, которые бы могли стать причиной судорог. Несчастный зверёк мучается от припадков каждые 20-25 минут. В центре кунице вколют успокоительные и обезболивающее. Только после этого специалисты проведут необходимые обследования.
Отмечается, что дикие и домашние животные могут страдать от эпилепсии, как и другие млекопитающие. Болезнь поражает нервную систему и проявляется в виде судорожных припадков, которые могут разными факторами, от генетической предрасположенности до инфекции.
Фото: «Пин и Пуф».