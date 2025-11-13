В Уфе спасают куницу c эпилепсией

В Калининском районе обнаружили зверька с приступами. При этом на теле куницы не обнаружено травм, которые бы могли стать причиной судорог. Несчастный зверёк мучается от припадков каждые 20-25 минут. В центре кунице вколют успокоительные и обезболивающее. Только после этого специалисты проведут необходимые обследования.