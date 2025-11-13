В Уфе открылся Всероссийский съезд школ креативных индустрий

В республике учреждена новая премия для творческих людей. Об этом сегодня сообщил Радий Хабиров в социальных сетях. По итогам отбора наградят проекты, которые развивают креативную экономику. Кроме того, сегодня Башкортостан стал первым регионом в стране для проведения съезда школ креативных индустрий. Более 200 участников встретились в Уфе для обмена опытом в деле творческих продуктов.

Название школы – креативных индустрий – говорит само за себя. Здесь школьники бесплатно осваивают специальности будущего: аниматора, графиста, звукорежиссера, видеомонтажера. Дети выбирают направление по желанию, после основных уроков уже в этой школе строят по кирпичикам фундамент будущей карьеры.

Таких креативных школ в республике уже три – в Уфе, Стерлитамаке и Сибае. Башкортостан несколько лет назад в числе первых получил федеральную субсидию на создание этих пространств. А сегодня первым из регионов принял всероссийский съезд. Раньше он проходил только в Москве. Новая локация выбрана неслучайно.

В Уфу приехали более 150 руководителей школ креативных индустрий из 52 регионов. Главная тема – как превратить знания учеников в реальные проекты. В программе – мастер-классы, разборы кейсов и дискуссии о внедрении искусственного интеллекта в творческое образование и обмен опытом.

Что такое креативные индустрии? Одежда, фильмы, музыка, компьютерные игры – всё, что создано интеллектом и талантом человека. Республика сегодня в числе лидеров в развитии творческих инициатив. Единственный регион, где учрежден День креативных индустрий, действует профильный совет во главе с руководителем республики и принят специальный закон о поддержке отрасли.